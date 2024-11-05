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23:46, 5 ноября 2024Мир

В Польше заявили о желании США переложить на ЕС финансирование Украины

Экс-глава МИД Польши Чапутович: США хотят переложить на ЕС расходы на Украину
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Любой американский президент захочет переложить на Европу расходы по поддержке Украины, заявил бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, пишет РИА Новости со ссылкой на эфир радиостанции RMF FM.

«Я думаю, что, кто бы ни выиграл, американцы захотят переложить бремя расходов на поддержку Украины на европейцев», — подчеркнул он.

По мнению политика, ряд государств будет против этого. «Я не вижу желания со стороны Германии, Франции и других стран продолжать финансировать эту войну», — подчеркнул он.

Ранее главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко также заявил, что после президентских выборов в США, вне зависимости от их исхода, ответственность за финансирование Киева ляжет на Евросоюз. По его словам, европейские страны уже заставляют поддерживать Украину любой ценой, чиновники ЕС и Еврокомиссии (ЕК) подтверждают, что Вашингтон грозится выйти из финансирования.

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