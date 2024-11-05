Ушедший из России производитель шин закроет заводы во Франции

Французская Michelin объявила о закрытии двух заводов в Шоле и Ване

Компания Michelin объявила о закрытии двух заводов во французских городах Шоле и Ване. Об этом сообщает пресс-служба ушедшего из России производителя шин.

Решение закрыть производство объясняют ухудшением конкурентоспособности Европы.

«Несмотря на замечательную активность коллектива и усилия группы, сохранить жизнеспособность двух заводов не удалось. Оба завода серьезно пострадали от структурной трансформации рынков легковых и легкогрузовых шин и шин для грузовых автомобилей, а также от ухудшения конкурентоспособности в Европе, в частности, из-за инфляции и роста цен на энергоносители», — заявляют представители компании.

Закрытие заводов назвали неизбежным с учетом растущего спроса потребителей на дешевые покрышки, которые импортируют из азиатских стран. Промышленные площадки будут работать до 11 ноября — это время руководству и профсоюзам предоставлено для обсуждения с сотрудниками условий их сокращения. На предприятиях в Шоле и Ване трудились 1254 человека.

В мае 2023 года второй по величине в мире производитель шин Michelin продал российский бизнес дистрибьютору покрышек «Пауэр Интернэшнл-шины». Российской фирме перешли завод в подмосковном Давыдово и Camso CIS, которая специализируется на торговле шинами и гусеницами для спецтехники. Сумму сделки компания не раскрыла. В пресс-релизе сказано, что большая часть расходов в связи с уходом с российского рынка была учтена в прошлом году — компания списала 202 миллиона евро в связи с приостановкой локальных операций.