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14:10, 26 мая 2023Экономика

Производитель шин Michelin избавился от бизнеса в России

Производитель шин Michelin продал бизнес в России компании «Пауэр Интернэшнл-шины»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Второй по величине в мире производитель шин Michelin продал российский бизнес местной компании. Покупателем стал дистрибьютор шин этой и других марок в России ООО «Пауэр Интернэшнл-шины», сообщает французская компания в пресс-релизе на своем сайте.

Теперь российской фирме принадлежат активы производственной компании Michelin (шинный завод в подмосковном Давыдово) и Camso CIS, которая специализируется на торговле шинами и гусеницами для спецтехники. Michelin уточняет, что подписанное соглашение позволит сохранить 250 рабочих мест. «Вариант передачи деятельности местному управлению был невозможен из-за серьезных трудностей, которые не позволяли сделать эту деятельность автономной», — отмечает производитель.

Сумму сделки компания не раскрыла. В пресс-релизе сказано, что большая часть расходов в связи с уходом с российского рынка была учтена в прошлом году. В первом полугодии 2022 года компания списала 202 миллиона евро в связи с приостановкой локальных операций. Балансовые риски ухода с местного рынка французская компания оценивала в общей сложности в 250 миллионов евро.

Michelin, проработавшая в России с 1997 года, приняла решение избавиться от бизнеса в России в июне 2022 года. Компания сообщила, что не может возобновить производство по техническим причинам — из-за логистических сбоев и «общей неопределенности».

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Мария Грушко
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