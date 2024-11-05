В Африке туриста затолкали во внедорожник и похитили ради ограбления

В ЮАР немецкого туриста похитили на внедорожнике и ограбили

В Южно-Африканской республике (ЮАР) немецкого туриста похитили ради ограбления. Об этом сообщила местная полиция.

По данным ведомства, подозреваемые напали на иностранца вскоре после того, как он снял наличные в банкомате на заправке в городе Мпумаланга. Мужчину затолкали в арендованный внедорожник Hyundai и увезли на глазах у свидетеля.

Очевидец сразу сообщил о произошедшем в полицию, и правоохранителям удалось быстро найти и перехватить автомобиль. Злоумышленники пытались бежать, но их поймали в ближайших кустах.

Отмечается, что турист остался жив, хотя и получил травмы в ходе похищения. Расследование продолжается.

В сентябре члены мексиканского картеля похитили российского путешественника Владимира Комарова. Они допрашивали его несколько часов, а потом возили с собой в машине, попутно употребляя наркотики.