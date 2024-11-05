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16:22, 5 ноября 2024Мир

В Чехии предрекли победу России в украинском конфликте

Экс-глава разведки Чехии Шандор: Россия одержит победу в украинском конфликте
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия одержит победу в украинском конфликте, в то время как Киев испытывает трудности с мобилизацией. Об этом заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в интервью изданию Parlamentní listy.

«Конфликт, на мой взгляд, движется к тому, что Россия добьется своей победы», — заявил бывший разведчик.

Таким образом Шандор прокомментировал намерение украинских властей призвать в Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще 160 тысяч человек. Он усомнился в том, что Киеву удастся провести настолько масштабную мобилизацию и успешно обучить военных, так как «даже действующим войскам не хватает оружия».

Ранее бывший начальник Генштаба США генерал Марк Милли заявил, что Украине грозит катастрофа в случае прекращения поддержки со стороны НАТО и США.

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