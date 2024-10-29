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01:33, 29 октября 2024Мир

В США предрекли победу России при одном условии

Генерал Милли: если НАТО перестанет помогать Украине, Россия победит в конфликте

Фото: Stringer / Reuters

Украине грозит катастрофа в случае прекращения поддержки со стороны НАТО и США. Об этом предупредил экс-начальник Генштаба США генерал Марк Милли в интервью C-SPAN.

По его словам, если это произойдет, конфликт закончится стратегической победой России. Милли пояснил, что без поддержки западных стран Вооруженные силы Украины (ВСУ) окажутся в невыгодном положении и им придется уступить российской стороне.

Ранее бывший американский разведчик Тони Шаффер предрек ВСУ скорый крах. Он предположил, что разгром украинских войск может произойти в течение двух месяцев.

Аналогичное мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Он полагает, что ВСУ могут потерпеть крах еще до начала президентских выборов в США в ноябре 2024 года.

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      Марина Совина
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