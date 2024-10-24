Бывший американский разведчик Шаффер: ВСУ ждет скорый крах на поле боя

Бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся на грани краха и предрек их поражение в скором времени. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Что бы ни случилось, это случится, и мы, вероятно, увидим крах Украины в течение, я не знаю, двух месяцев, я просто не вижу, что это может продолжаться», — подчеркнул он.

Шаффер добавил, что российские удары наносят серьезный ущерб украинской энергосистеме, отметив их успехи в снижении способности ВСУ защищать свое воздушное пространство. Помимо этого эксперт высказал мнение, что Киев использовал почти все переданные ему ракеты Patriot, а также высмеял предоставление США Украине дополнительной помощи в размере 400 миллионов долларов, уточнив, что столь небольшая сумма «не будет иметь абсолютно никакого эффекта».

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС объяснил, почему ВСУ стали терять меньше танков на поле боя. По его словам, это происходит из-за того, что у Киева стало меньше единиц военной техники в целом.