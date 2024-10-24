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22:19, 24 октября 2024Россия

Путин объяснил уменьшение количества потерянных ВСУ на поле боя танков

Путин: ВСУ теряют меньше танков на поле боя, потому что их стало меньше у Киева
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС объяснил, почему Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали терять меньше танков на поле боя. По его словам, это происходит из-за того, что у Киева стало меньше танков в целом, передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что в прошлом году во время контрнаступления украинские военные потеряли около 18 тысяч единиц техники, сейчас — почти на тысячу больше.

«Правда, танков потеряли меньше — почти на сотню, но, мне кажется, их просто и применяли меньше, потому что их просто меньше стало у украинской армии», — уточнил российский лидер.

Ранее Путин сообщил, что около двух тысяч украинских солдат блокированы российскими войсками в Курской области, началась их ликвидация.

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      Марина Совина
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