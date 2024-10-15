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15:27, 15 октября 2024Мир

В США предупредили Украину о риске внезапного краха на фронте

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ могут внезапно потерпеть крах на фронте

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут внезапно потерпеть крах на фронте. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Они будут пытаться бороться дальше. Но будет здорово увидеть, как они потерпят крах, и это случится внезапно», — сказал эксперт, ответив, что такой сценарий для ВСУ может развернуться еще до начала президентских выборов в США в ноябре 2024 года.

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По словам Джонсона, ситуация для ВСУ осложняется с каждым днем все больше из-за дефицита квалифицированного и обученного личного состава.

Ранее бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине закончится безоговорочной капитуляцией Киева, так как он не способен одержать победу над Россией.

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      Виктория Кондратьева
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