Риттер: конфликт закончится для Украины безоговорочной капитуляцией

Боевые действия на Украине закончатся безоговорочной капитуляцией Киева, так как он не способен одержать победу над Россией. С таким заявлением выступил бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в своем аккаунте социальной сети X.

«Вы должны быть в состоянии сражаться с Россией до победного конца. А вы не можете. Поэтому вас ждет конец конфликта в японском стиле: безоговорочная капитуляция», — заявил Риттер.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинский конфликт может закончиться полным поражением Киева и уничтожением всех украинских солдат.

9 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за мирные предложения по урегулированию конфликта и подчеркнула, что для Европы неприемлема «капитуляция Украины».