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16:52, 8 октября 2024Мир

В США предрекли уничтожение всех солдат ВСУ

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: конфликт на Украине закончится полным поражением ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинский конфликт закончится полным поражением Киева и уничтожением каждого солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Конфликт на Украине закончится тогда, когда Киев уже не сможет поставить под ружье ни одного человека. Все закончится полным поражением ВСУ», — отметил эксперт.

По словам Джонсона, Российская армия продолжает одерживать победу за победой, в то время как западные страны «по-настоящему не задумываются о последствиях своих действий и творят полное безумие с Украиной».

1 октября Джонсон заявил, что Украину ожидает безоговорочная капитуляция в конфликте с Россией. По его словам, конфликт завершится роспуском украинской армии и выводом персонала НАТО из страны.

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      Дарья Устьянцева
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