Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: конфликт на Украине закончится полным поражением ВСУ

Украинский конфликт закончится полным поражением Киева и уничтожением каждого солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Конфликт на Украине закончится тогда, когда Киев уже не сможет поставить под ружье ни одного человека. Все закончится полным поражением ВСУ», — отметил эксперт.

По словам Джонсона, Российская армия продолжает одерживать победу за победой, в то время как западные страны «по-настоящему не задумываются о последствиях своих действий и творят полное безумие с Украиной».

1 октября Джонсон заявил, что Украину ожидает безоговорочная капитуляция в конфликте с Россией. По его словам, конфликт завершится роспуском украинской армии и выводом персонала НАТО из страны.