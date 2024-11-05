В Госдуме рассказал о значении выборов в США для России

Депутат Чепа: выборы в США ускорят завершение украинского конфликта

Президентские выборы в США в любом случае серьезно повлияют на ход украинского конфликта, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он объяснил, что оба кандидата, и Дональд Трамп, и Камала Харрис, заинтересованы в прекращении противостояния, разница будет только в сроках завершения конфликта.

«Обязательно произойдут подвижки в украинском конфликте. Текущее его состояние не устраивает США, так что изменения произойдут вне зависимости от того, кто победит. В случае победы республиканцев, конфликт завершится быстрее, в случае демократов — медленнее, потому что именно при них началось это противостояние, им будет сложнее из него выходить», — объяснил депутат.

Республиканцы, как считает Чепа, могут быть более жесткими, но добавил, что многие сегодняшние заявления носят скорее характер предвыборного пиара. Политик также отметил, что отношения между Россией и США находятся на крайне низком уровне, потому восстановить их при любом потенциальном президенте будет непросто, это потребует времени.

«Отношение к России по ряду вопросов не изменятся. Есть принципиальная позиция — продолжать конфронтацию с нашей страной. Сейчас же отношения настолько плохие, что меняться они будут крайне долго. Да, Украине перестанут помогать в любом случае, но ждать скорого потепления отношений России и США не стоит», — заключил политик.

Ранее стало известно, что в небольшом американском городе Диксвилл-Нотч, штат Нью-Гэмпшир, в котором традиционно проводятся самые ранние и быстрые голосования на всей территории США, подвели итоги президентских выборов. Кандидаты получили по три голоса избирателей.