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03:26, 6 ноября 2024Бывший СССР

В Грузии объяснили отказ президента явиться в прокуратуру по делу о выборах

Кобахидзе: Зурабишвили не явилась в прокуратуру после выборов, ей нечего сказать
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. Фото: Globallookpress.com

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не явилась в прокуратуру по делу о выборах, поскольку ей нечего сказать. Таким образом отказ дать показания после парламентских выборов в эфире телекомпании Postv объяснил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Его слова приводит РИА Новости.

Он указал на пустые и безосновательные обвинения со стороны главы государства, отметив, что в прокуратуре придется говорить фактами. «Ввиду того, что ей нечего говорить о фактах, она, конечно, избегает того, чтобы явиться в прокуратуру», — добавил политик.

Кобахидзе также напомнил, что Госдеп США призывал Зурабишвили дать показания и сотрудничать со следствием, но та отказалась. По мнению премьера, «ей было бы стыдно» явиться в органы дознания без каких-либо доказательств. Он также подчеркнул, что «отказ от показаний, это и есть показание того, что человеку нечего сказать следствию».

Ранее ЦИК Грузии заявил, что бездоказательные заявления о нарушениях на парламентских выборах, прошедших в республике 26 октября, подрывают доверие к избирательному процессу.

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