В Израиле начались протесты из-за увольнения министра обороны Галанта

В Израиле начались протесты из-за увольнения министра обороны Йоава Галанта, сообщает The Times of Israel.

В Тель-Авиве протестующие вышли на шоссе Аялон, где заблокировали движение. Кроме того, некоторые начали устраивать поджоги.

Как пишет The Times of Israel, среди тех, кто призывает к протестам, есть антиправительственные группы и семьи заложников, которые обвиняют премьер-министра Биньямина Нетаньяху в «политических играх» и в том, что он подвергает опасности их близких.

5 ноября Нетаньяху уволил министра обороны Галанта. Его место займет глава МИД Исраэль Кац. «К сожалению, хотя в первые месяцы войны было доверие и велась очень плодотворная работа, в последние месяцы это доверие между мной и министром обороны дало трещину», — говорилось в заявлении.

