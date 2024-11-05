В Кремле прокомментировали данные о якобы причастности России к пересылке взрывчатки в ЕС

Песков: слова о причастности РФ к пересылке взрывчатки в ЕС — инсинуации СМИ

Сообщения о якобы причастности России к пересылке взрывчатки в Европейский союз (ЕС) являются инсинуациями. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает The Wall Street Journal.

«Мы ни разу не слышали о каких-либо официальных обвинениях», — отметил официальный представитель Кремля в беседе с изданием, добавив, что подобные сообщения являются «традиционными необоснованными инсинуациями СМИ».

В статье сообщается, что западные чиновники связывают доставку в ЕС взрывчатки, воспламенившейся в июле на складах DHL в Германии и Великобритании, с российской диверсионной операцией. Она якобы направлена на то, чтобы вызвать пожар в самолетах, направляющихся в США и Канаду.

По данным Национальной прокуратуры Польши, в стране были арестованы четыре человека, подозреваемых в участии в диверсионных и террористических операциях по заданию неназванной иностранной разведки. При этом глава польской внешней разведки Павел Шота заявил, что диверсии якобы готовились по заказу России. По данным издания, с подобными заявлениями выступили также другие представители западных разведок.

Издание The Washington Post, в свою очередь, сообщило, что воспламенившиеся на складах вещества якобы могли быть доставлены в ЕС в рамках тренировки с целью проверить способы доставки посылок в США и Канаду.

17 октября в Великобритании контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда начало расследование возникшего из-за зажигательного устройства в одной из посылок пожара на складе DHL в Бирмингеме. Следователи изучают возможную связь инцидента с пожаром на складе DHL в Лейпциге, который случился в том же месяце.