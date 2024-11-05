В Минобороны объявили о способности Украины пойти на ядерную провокацию против россиян

Глава РХБЗ Кириллов: Киев способен пойти на ядерную провокацию против россиян

Киев способен пойти на ядерную провокацию против россиян. О способности Украины пойти на такой шаг объявил глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов, его слова приводятся в Telegram-канале Минобороны.

По словам Кириллова, о такой вероятности говорит тот факт, что на Украине хранится ядерное топливо российского производства.

«Киевский режим способен пойти на провокацию, направленную против населения (...) с целью дискредитации органов государственной и местной власти, распространения панических настроений, дестабилизации обстановки», — заявил глава войск РХБЗ, добавив, что конечной целью может являться противодействие спецоперации.

Также в ходе брифинга Кириллов заявил, что одной из приоритетных целей Вооруженных сил Украины при вторжении в Курскую область была захват атомной электростанции.