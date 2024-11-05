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13:03, 5 ноября 2024Россия

В Минобороны сравнили гипотетическую аварию на Курской АЭС с Чернобылем

Кириллов: в случае аварии на Курской АЭС радиация распространилась бы на Европу
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В случае крупномасштабной аварии на Курской атомной электростанции (АЭС) радиоактивные вещества заразили бы значительную часть Европы. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов, чьи слова приводятся в Telegram-канале Минобороны.

Он привел отрывок из доклада государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. В нем говорится, что Киев считал аварию на АЭС безопасной для территории Украины. Южные ветра должны были разнести радиоактивные частицы в северном направлении по территории России.

Кириллов отметил, что с большой вероятностью ситуация могла бы пойти по другому направлению.

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«С учетом различных факторов при крупномасштабной аварии на АЭС радиоактивные вещества распространились бы на значительной части Европы, как это было в случае аварии на Чернобыльской АЭС», — сказал представитель оборонного ведомства.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал, что Украина пренебрегает нормами безопасности АЭС и все чаще совершает атаки возле Запорожской и Курской АЭС. «Я вам ответственно говорю, продолжаются провокации», — заявил российский чиновник.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Коренево, за которое велись одни из самых ожесточенных боев, силам ВСУ взять не удалось.

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