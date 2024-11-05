В нацпроекте «Безопасные качественные дороги» нашли картельный сговор

ФАС: в нацпроекте «Безопасные качественные дороги» выявили сговор на ₽1 млрд

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» нашли картельный сговор на сумму свыше одного миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Дела о нарушении антимонопольного законодательства возбудили в отношении двух компаний — АО «Гипростроймост» и ООО «Кузоватовское ДРСУ». ФАС подозревает их в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах.

Указанные компании заключали контракты на работы по ремонту, капремонту и содержанию автодорог на территории Ульяновской области. Часть из аукционов проводились в рамках нацпроекта.

Доказательства наличия картельного сговора и совместной хозяйственной деятельности двух компаний выявили во время внеплановых выездных проверок в офисы компаний. Как отмечают в ФАС, сумма начальных (максимальных) цен контрактов составила 1,27 миллиарда рублей. Если вину компаний подтвердят, им грозят оборотные штрафы.

Ранее ФАС обнаружила картель в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) на общую сумму примерно 827,9 миллиона рублей. В сговоре на торгах участвовали в общей сложности шесть компаний: ООО «Виват», ООО «Квадрат», ООО «Новэко», ООО «Вавилон», ООО «Экосервис» и ООО «Фрегат». Они работали на территории Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Марий Эл. Главной целью схемы стала возможность заключения крупных госконтрактов, в том числе касающихся нацпроекта «Жилье и городская среда».