Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:10, 24 сентября 2024Экономика

В России выявили картель на сотни миллионов рублей в сфере ЖКХ

ФАС выявила картель в сфере ЖКХ на общую сумму 827,9 миллиона рублей

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выявили в России картель в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) на общую сумму примерно 827,9 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что в сговоре на торгах участвовали в общей сложности шесть компаний. Речь идет о фирмах ООО «Виват», ООО «Квадрат», ООО «Новэко», ООО «Вавилон», ООО «Экосервис» и ООО «Фрегат». Все эти компании подозреваются в нарушении основных принципов рыночной конкуренции.

Эти компании, как пояснили в ФАС, участвовали в торгах на территории Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Марий Эл. Главной целью подобной схемы, уточнили в ведомстве, стала возможность заключения крупных госконтрактов. Реализация картеля проходила в ходе не менее 31 закупочной процедуры, в том числе касающихся нацпроекта «Жилье и городская среда».

В отношении вышеперечисленных компаний ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства. Если вина этих фирм в сговоре будет доказана, нарушителям будут грозить оборотные штрафы, предусмотренные российским законодательством.

Ранее ФАС выявила еще более крупный картельный сговор в ходе торгов за право выполнения проектно-изыскательских работ и строительства нежилых зданий в рамках двух нацпроектов «Демография» и «Образование». Как считают в ведомстве, ООО «Парк Инвест» и ООО «Гардарика», а также два индивидуальных предпринимателя заключили между собой сговор с целью поддержания цен на торгах, сумма начальных (максимальных) цен которых составила в общей сложности 2,865 миллиарда рублей. Нежилые здания должны были построить в Москве, Приморском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказали позицию по Крымскому мосту

      Известная 41-летняя модель показала фото топлес

      Шедшую к метро 20-летнюю россиянку схватили за промежность

      Появились подробности о причине отравления семьи и смерти четырех детей под Красноярском

      Израиль нанес удары по десяткам целей «Хезболлы» в Ливане

      В России отреагировали на слова Зеленского о решающих месяцах конфликта

      В Кремле высказались о позиции Ирана по конфликту на Украине

      Осколки упали на российский город после работы систем ПВО

      В Кремле высказались о возможных ударах оружием Запада вглубь России

      В России объяснили решение Шольца по ударам ВСУ вглубь страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше