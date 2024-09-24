В России выявили картель на сотни миллионов рублей в сфере ЖКХ

ФАС выявила картель в сфере ЖКХ на общую сумму 827,9 миллиона рублей

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выявили в России картель в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) на общую сумму примерно 827,9 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что в сговоре на торгах участвовали в общей сложности шесть компаний. Речь идет о фирмах ООО «Виват», ООО «Квадрат», ООО «Новэко», ООО «Вавилон», ООО «Экосервис» и ООО «Фрегат». Все эти компании подозреваются в нарушении основных принципов рыночной конкуренции.

Эти компании, как пояснили в ФАС, участвовали в торгах на территории Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Марий Эл. Главной целью подобной схемы, уточнили в ведомстве, стала возможность заключения крупных госконтрактов. Реализация картеля проходила в ходе не менее 31 закупочной процедуры, в том числе касающихся нацпроекта «Жилье и городская среда».

В отношении вышеперечисленных компаний ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства. Если вина этих фирм в сговоре будет доказана, нарушителям будут грозить оборотные штрафы, предусмотренные российским законодательством.

Ранее ФАС выявила еще более крупный картельный сговор в ходе торгов за право выполнения проектно-изыскательских работ и строительства нежилых зданий в рамках двух нацпроектов «Демография» и «Образование». Как считают в ведомстве, ООО «Парк Инвест» и ООО «Гардарика», а также два индивидуальных предпринимателя заключили между собой сговор с целью поддержания цен на торгах, сумма начальных (максимальных) цен которых составила в общей сложности 2,865 миллиарда рублей. Нежилые здания должны были построить в Москве, Приморском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.