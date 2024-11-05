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09:51, 5 ноября 2024Бывший СССР

В подполье заявили об иностранцах среди украинских военкомов

ТАСС: среди украинских военкомов замечены иностранные наемники
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Среди сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) замечены иностранные наемники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей подполья «Дозор».

«Мы получили сведения об усилении состава ТЦК иностранными наемниками. Лица закрыты, работают в тылу, жалости к местным нет», — заявили подпольщики.

В подполье предположили, что после распространения информации иностранцы получат распоряжение снять все шевроны, имеющие связь с иностранными государствами. Также «Дозор» предоставил видео случая насильственной мобилизации, на котором среди военкомов замечен военный с шевроном в виде флага Азербайджана.

Ранее депутат Верховной Рады Соломия Бобровская заявила о провале плана по мобилизации в ВСУ в 2024 году. По ее словам, темпы мобилизации в украинскую армию начали проседать в сентябре, в течение осени спад продолжился.

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