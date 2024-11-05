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08:55, 5 ноября 2024Бывший СССР

В Раде заявили о провале плана по мобилизации в ВСУ в 2024 году

Нардеп Бобровская признала провал плана по мобилизации в ВСУ в 2024 году
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Украинские власти провалили план по мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 2024 году. Об этом заявила депутат Верховной Рады Соломия Бобровская, передает Telegram-канал «Говорит Великий Львов».

По ее словам, темпы мобилизации в украинскую армию начали проседать в сентябре, в течение осени спад продолжился. Парламентарий объяснила, что переводы авиатехников и специалистов противовоздушной обороны (ПВО) в пехоту были связаны именно с нехваткой солдат на передовой.

«До декабря мы не выполняем план Генштаба ни на этот год, ни на месяц, который был поставлен. С этим сложно, и мы возвращаемся к ситуации весны 2024 года», — признала нардеп.

Ранее в Раде призвали начать мобилизацию женщин на Украине. С соответствующей инициативой выступила депутат Марьяна Безуглая.

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