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14:44, 5 ноября 2024Силовые структуры

В России бывший полицейский сел пьяным за руль и устроил ДТП с летальным исходом

В Башкирии осудят экс-силовика, устроившего смертельное ДТП в пьяном состоянии
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Октябрьском следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского, который в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП с летальным исходом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Башкирии.

По данным следствия, в июле экс-инспектор ГИБДД городского отдела полиции, находясь в состоянии опьянения за рулем автомобиля Toyota Сamry, выехал на встречную полосу для обгона и, превысив максимально разрешенную скорость, столкнулся с машиной ВАЗ 2114. Водитель второго транспортного средства не выжил, а двое его пассажиров получили тяжкий вред здоровью.

Уточняется, что после аварии экс-силовик пытался скрыться с места происшествия и уговорить своего знакомого соврать, что за рулем находился именно он. Вскоре его преступные действия выявили — в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 264 («Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения») УК РФ, его также уволили со службы.

Ранее в Омске бывшего майора полиции Евгения Гайдамака приговорили к десяти годам лишения свободы из-за ДТП с тремя жертвами, совершенного зимой 2022 года.

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