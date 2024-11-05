В России четыре человека пострадали при атаке ВСУ на сахарный завод

В Курской области четыре человека пострадали при ударе ВСУ по сахарному заводу

В Курской области четыре человека пострадали при обстреле сахарного завода ООО «Белсахар» со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба военных следственных органов Следственного комитета в Telegram-канале.

Завод попал под удар в субботу, 2 ноября. В результате повреждения также получили машины, находившиеся рядом с предприятием. Известно, что ВСУ пытались атаковать завод с помощью дрона и взрывчатки, которая была на нем закреплена.

Следователи возбудили уголовное дело. Личности украинских военных, которые координировали атаку на завод, еще не установили.

Ранее под удар попал завод «Группы Кремний Эл» в Брянской области, который производит микроэлектронику. Никто не пострадал, в результате атаки оказались прерваны технологические производственные цепочки.