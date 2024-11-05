Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:24, 5 ноября 2024Россия

В России четыре человека пострадали при атаке ВСУ на сахарный завод

В Курской области четыре человека пострадали при ударе ВСУ по сахарному заводу
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Курской области четыре человека пострадали при обстреле сахарного завода ООО «Белсахар» со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба военных следственных органов Следственного комитета в Telegram-канале.

Завод попал под удар в субботу, 2 ноября. В результате повреждения также получили машины, находившиеся рядом с предприятием. Известно, что ВСУ пытались атаковать завод с помощью дрона и взрывчатки, которая была на нем закреплена.

Следователи возбудили уголовное дело. Личности украинских военных, которые координировали атаку на завод, еще не установили.

Ранее под удар попал завод «Группы Кремний Эл» в Брянской области, который производит микроэлектронику. Никто не пострадал, в результате атаки оказались прерваны технологические производственные цепочки.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия заявила о потере Украиной десятков радиоактивных источников. Что это значит?

      Траты на нефтеразведку в мире рекордно выросли

      В Москве начали поиск отравителя собак на выгуле

      Лавров прокомментировал внесение генсека ООН в базу данных «Миротворца»

      Три человека пострадали при ударе БПЛА по жилой многоэтажке в российском городе

      Размеры российской «кубышки» оценили

      Большинство записавшихся в «Украинский легион» в Польше оказались без боевого опыта

      На Западе заявили о разгроме Украины после выборов в США

      Лавров заявил о возможном увеличении числа российских военных в Приднестровье

      Бывшего российского мэра арестовали по делу о коммерческом подкупе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше