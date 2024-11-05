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17:45, 5 ноября 2024Бывший СССР

В России объяснили стремление ВСУ захватить АЭС

Депутат Швыткин: ВСУ хотели захватить АЭС с целью шантажа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетМинобороны
Юрий Швыткин

Юрий Швыткин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Вооруженные силы Украины пытались захватить Курскую и Запорожскую АЭС для того, чтобы шантажировать руководство России, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Мы понимаем, что АЭС — это особо важные объекты, которые несут потенциальную опасность в случае попадания в руки противника. Попытки захвата носят своей целью шантаж российских властей. И мировому сообществу в лице МАГАТЭ стоит обратить большой внимание на попытки ВСУ захватить Курскую и Запорожскую АЭС, ведь это шантаж не только России, но и мира в целом, поскольку он ставит под угрозу ядерную безопасность», — сказал политик.

Он объяснил, что авария на Курской АЭС могла бы спровоцировать ядерную катастрофу на территории России, от аварии на Запорожской пострадали бы и сами украинцы.

«При ЧП на ЗАЭС радиоактивные вещества могли бы попасть туда, где находятся наши вооруженные силы, на подконтрольные России территории. Но Украина не чурается и своими гражданами, которые тоже могут стать жертвами воздействия радиации. Главная для них задача — принудить наши органы власти к действиям, выгодным для ВСУ», — заключил Швыткин.

Ранее в Минобороны заявили, что ВСУ, после неудачной попытки захвата Курской АЭС планировали захватить Запорожскую электростанцию. Для этой цели собирались использовать реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и ударные беспилотные комплексы.

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