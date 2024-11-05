Минобороны раскрыло планы ВСУ после неудачи с Курской АЭС

Минобороны: ВСУ после неудачи с Курской АЭС пытались захватить ЗАЭС силами РСЗО

После неудачной попытки захвата Курской атомной электростанции (АЭС) в городе Курчатов Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали захватить Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, его слова приводятся в Telegram-канале Минобороны.

Чтобы осуществить захват станции в Запорожской области, ВСУ планировали использовать украинские силы специальных операций, а также реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и ударные беспилотные комплексы. О планах украинской армии, по словам Кириллова, свидетельствуют планы операции «Короткое замыкание».

«Благодаря упреждающим действиям российских подразделений план захвата станции не был реализован», — сообщили ведомстве. Там подчеркнули, что ВСУ не отказываются от планов силового захвата российских объектов ядерной энергетики.

Минобороны также сравнило гипотетическую аварию на Курской АЭС с Чернобылем. По информации ведомства, в случае крупномасштабной аварии на АЭС в Курчатове радиоактивные вещества заразили бы значительную часть Европы.

Курская АЭС находится в Курчатове, на берегу реки Сейм, в 40 километрах западнее Курска и примерно в 110 километрах от границы с Украиной. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что ВСУ после вторжения в Курскую область, где бои идут больше 14 дней, планировали захватить Курскую АЭС меньше чем за неделю.