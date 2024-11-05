Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:12, 5 ноября 2024Наука и техника

В России рассказали о снятых в павильоне кадрах «Аполлона-11»

Прокопьев: американцы были на Луне, но кадры миссии могли сделать в павильоне
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: AP

Американские астронавты были на Луне, но некоторые кадры миссии «Аполлон-11» могли снять в павильоне на Земле. Об этом рассказал космонавт, герой России Сергей Прокопьев, передает РИА Новости.

Американцы высадились на Луну 20 июля 1969 года. Кадры высадки транслировали по всему миру, кроме СССР и Китая. Однако реальность записи до сих пор подвергается сомнению.

«Не все верят, что это (полет американцев на Луну — прим. «Ленты ру») было, но, тем не менее, по рассказам наших коллег, которые старшего поколения, которые были участниками этих событий, они говорят: "Мы действительно все это наблюдали, знаем, как это было"», — сказал Прокопьев на форуме «Знание. Первые».

Материалы по теме:
«Этот взрыв заметят во всем мире» Почему в СССР мечтали взорвать атомную бомбу на Луне?
«Этот взрыв заметят во всем мире»Почему в СССР мечтали взорвать атомную бомбу на Луне?
25 октября 2023
«Эх, подохли бы они по дороге» 55 лет назад американцы отправились на Луну. Как на это отреагировали в СССР?
«Эх, подохли бы они по дороге»55 лет назад американцы отправились на Луну. Как на это отреагировали в СССР?
16 июля 2024

При этом он допустил, что некоторые кадры могли снять в павильоне. По его словам, запись нужна была для отчета перед налогоплательщиками. Прокопьев подчеркнул, что в 1960-х создать на Луне почти полноценный фильм, который представили в США, было достаточно сложно.

В октябре замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов Китая Линь Сицян сообщил, что цель КНР — высадить человека на Луну в 2030 году.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин высказался о переговорах с Украиной

      Россияне подружились после драки на пункте выдачи заказов и попали на видео

      Украинская журналистка рассказала об «охоте Зеленского на адвокатов»

      Российские поставки нефти за рубеж резко снизились

      Москвичей предупредили о скором исчезновении сугробов

      У 30-летнего мужчины из-за паразита выросла свисающая от глаза до груди опухоль

      Российская чиновница бросила пакет с бутылками в лицо бортпроводнице

      Джокович снялся с Итогового турнира ATP

      Фигурантов дела о хищении у «Роскосмоса» 200 миллионов рублей осудили

      Россиянина задержали за махинации с сим-картами и доступом к «Госуслугам»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше