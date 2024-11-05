В России снизилось число отказов от детей в роддомах

«Известия»: россиянки стали реже отказываться от детей в роддомах

В России сократилось число женщин, которые после рождения ребенка оставляют его в родительных домах. Соответствующую статистику привели в Минздраве, пишут «Известия».

«Доля новорожденных, от которых отказались родители, от общего числа родившихся в 2023 году составила 0,09 процента (0,11 процента — в 2021 году, 0,10 процента — в 2022 году)», — сообщили в Минздраве.

Ведомство отчиталось, что с 2012 года число отказов от детей в роддомах снизилось на 89 процентов, с 2022 года — на 24 процента. В ряде регионов отказы от младенцев фиксировали только несколько раз. Ни разу от детей не отказывались в Ненецком автономном округе в 2014, 2022, 2023 и 2024 годах.

В 2014 году чаще всего матери отказывались от детей в роддомах в Челябинской области. Среди регионов, которые вошли в тройку лидеров по снижению числа отказов, оказались Коми, Архангельская область и ХМАО.

«Когда в 2014 году мы начинали свою работу, с "отказницами" в роддомах никто даже не разговаривал: заполнила документы и до свидания. Считалось, что, если мама приняла решение, бесполезно пытаться сохранить для ребенка семью», — сказал методист Фонда профилактики социального сиротства Дмитрий Григорьев. По его словам, предотвратить отказ от ребенка в роддоме можно в 30-60 процентах случаев.

Как отметила руководитель проекта «Профилактика отказов от новорожденных» фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Ольга Шихова, женщины в России отказываются от ребенка из-за финансовых трудностей, отсутствия поддержки со стороны близких и наличия психологической травмы.

Ученые ВШЭ ранее писали, что перед российскими властями стоит вопрос о том, как стимулировать женщин рожать больше детей и нужно ли их убеждать заводить ребенка до 30 лет. Научный сотрудник ВШЭ Елена Чурилова и ее соавторы пришли к выводу, что характерные для 1990-х снижение возраста рожающих женщин и «естественный уровень» бездетности не приводят к повышению итоговой рождаемости, а частично компенсируют снижение рождаемости вторых и последующих детей.