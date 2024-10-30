В России описали стоящий перед государством вопрос о рождаемости

Сотрудники ВШЭ описали стоящую перед государством дилемму поддержки рождаемости

Перед российскими властями стоит вопрос о том, как стимулировать женщин рожать больше детей и стоит ли их убеждать заводить ребенка до 30 лет. Эту дилемму в своем докладе описали ученые Высшей школы экономики (ВШЭ), подробности которого приводит РБК.

Научный сотрудник ВШЭ Елена Чурилова и ее соавторы пришли к выводу, что характерные для 1990-х снижение возраста рожающих женщин и «естественный уровень» бездетности не приводят к повышению итоговой рождаемости, а частично компенсируют снижение рождаемости вторых и последующих детей. В свою очередь, рост рождаемости в период с 1970 года по 1984 год связан с появлением в семьях именно вторых и последующих детей.

«Для социальной политики это значит, что нужно поддерживать женщин, семьи в их стремлении родить вторых, третьих детей и, может быть, детей более высоких очередностей», — пояснила Чурилова.

При этом она подчеркнула, что с возрастом растет доля женщин, которые не могут зачать или выносить и родить ребенка. По словам эксперта, это говорит о том, что слишком долгое откладывание рождения ребенка может сказаться на итоговых показателях рождаемости. По словам Чуриловой, это ставит «остросоциальный вопрос, нужно ли пытаться стимулировать женщин родить запланированное число детей как можно раньше, в наиболее благоприятных для этого с медицинской точки зрения возрастах — до 30 лет».

Ранее в России предложили увеличить рождаемость за счет перевода сотрудниц российских компаний на удаленку. По мнению представителей общественного движения «Ветераны России», женщины, работающие в таком режиме, более склонны к рождению детей, чем сотрудницы, трудящиеся в офисах.

В свою очередь, депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил ввести в России налог на бездетность по аналогии с СССР. Вырученные деньги, по его словам, можно отправить на модернизацию детских домов. С парламентарием согласился директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец, который высказал идею установить ежемесячную ставку для бездетных семей на уровне 40 тысяч рублей.