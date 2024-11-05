В России восьмиклассник избил стулом пришедшего в первый день на работу учителя

В Саратове восьмиклассник избил пришедшего в первый день на работу учителя

В Саратове восьмиклассник избил учителя физики, пришедшего в первый день на работу в школу №90. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Саратова и области».

Как рассказал российскому изданию, знакомый с ситуацией источник, педагог начал трепать одного из юношей за воротник, после чего забрал у него портфель. За школьника заступился его товарищ.

Он хотел вернуть вещь, между ним и учителем завязалась словесная перепалка, которая закончилась тем, что педагог бросил в восьмиклассника рюкзак, а тот в ответ ударил взрослого стулом.

Очевидцы утверждают, что конфликт разгорелся в первый день предметника в учебном заведении.

Ранее сообщалось, что в Иркутске ребенок жестоко избил сверстника на детской площадке. Несовершеннолетний после стычки получил тяжелые травмы.