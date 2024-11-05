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15:01, 5 ноября 2024Россия

В российском городе школьную учительницу во время урагана прибило куском фанеры к земле

В Махачкале учительницу во время урагана прибило куском фанеры к земле
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В Махачкале школьную учительницу во время урагана прибило куском фанеры к земле. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, пострадавшая работает преподавателем начальных классов в Многофункциональном лицее №5 в российском городе. Во время разгула стихии она шла на работу.

На кадрах видно, как на переходившую проезжую часть женщину сверху падает кусок фанеры, после чего она не может встать.

Сейчас 63-летняя женщина находится в реанимации с множественными переломами, в частности, у нее диагностировали перелом черепа. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Ранее сообщалось, что пронесшийся по Дагестану ураган оставил без света почти сотню тысяч человек. По прогнозам МЧС, ветер только продолжит усиливаться, порывы местами достигнут силы в 30-33 метра в секунду.

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