В российском городе у жилого дома отвалилась часть стены

В Лабытнанги обрушился фасад жилого дома

В городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) у жилого дома обрушился фасад. О ситуации сообщили в пресс-службе прокуратуры российского региона.

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Заполярная, 3. По словам местных жителей, днем ранее у здания отвалилась значительная часть стены, однако обошлось без пострадавших.

Прибывшие на место прокуроры установили, что ЧП произошло из-за неблагоприятных погодных условий. «В ходе надзорных мероприятий, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении надзорного органа.

В октябре стало известно, что во Владимире обрушилась стена столетнего дома на улице Летне-Перевозинской. На кадрах с места происшествия видно, как образовалась дыра под крышей, а разлом практически достиг земли.