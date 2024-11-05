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17:26, 5 ноября 2024Экономика

В российском городе у жилого дома отвалилась часть стены

В Лабытнанги обрушился фасад жилого дома
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа»

В городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) у жилого дома обрушился фасад. О ситуации сообщили в пресс-службе прокуратуры российского региона.

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Заполярная, 3. По словам местных жителей, днем ранее у здания отвалилась значительная часть стены, однако обошлось без пострадавших.

Прибывшие на место прокуроры установили, что ЧП произошло из-за неблагоприятных погодных условий. «В ходе надзорных мероприятий, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении надзорного органа.

В октябре стало известно, что во Владимире обрушилась стена столетнего дома на улице Летне-Перевозинской. На кадрах с места происшествия видно, как образовалась дыра под крышей, а разлом практически достиг земли.

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