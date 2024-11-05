В США оценили возможность нормализации отношений с Россией

Экс-разведчик Скотт Риттер: нормализовать отношения России с США очень сложно

Нормализовать отношения России с США очень сложно, так как для этого американская сторона должен решиться на фундаментальные изменения. Об этом заявил бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью «Ленте.ру».

«Необходимы фундаментальные изменения, причем не в двусторонних отношениях, а в самих США. В моих многочисленных беседах с бывшим послом России в Вашингтоне Анатолием Антоновым мы обсуждали "болезнь русофобии", которая поразила США. Американцы невежественны в отношении России», — рассказал военный аналитик.

Он также подчеркнул, что результаты президентских выборов в США никак не повлияют на готовность перезагрузить диалог с Россией.

По его мнению, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп также настроен против России и его слова о готовности нормализовать отношения «поверхностны».

Ранее научный сотрудник Королевского института международных отношений в Лондоне Джон Лоу предположил, что в случае победы на выборах Трамп станет хуже относиться к президенту России Владимиру Путину из-за поддержки Москвы со стороны Пекина. По его словам, Россия в любом случае будет стремиться «ограничить влияние США в международных делах».