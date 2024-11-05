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20:17, 5 ноября 2024Мир

В США приостановили работу на избирательных участках из-за угрозы взрывов

В Джорджии приостановили работу двух избирательных участков из-за угрозы взрывов
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Cheney Orr / Reuters

В штате Джорджия приостановили работу двух избирательных участков после сообщений об угрозе взрывов, которые оказались ложными. Об этом сообщает CNN.

«Было получено пять сообщений о якобы заложенных бомбах. Они все оказались ложными, однако на двух участках округа Фултон пришлось примерно на полчаса приостановить работу из-за необходимости эвакуации для проверки помещений», — передает телеканал.

Сообщается, что в данный момент оба избирательных участка функционируют в штатном режиме. Также отмечается, что часы работы этих пунктов голосования могут продлить, чтобы все желающие могли отдать свой голос.

Ранее в округе Камбрия колеблющегося американского штата Пенсильвания продлили голосование из-за сбоя программного обеспечения, который затруднил возможность сканирования бюллетеней.

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