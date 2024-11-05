В одном из определяющих исход выборов в США штатов продлили голосование по одной причине

CNN: в Пенсильвании продлили голосование из-за сбоя программного обеспечения

В округе Камбрия колеблющегося американского штата Пенсильвания продлили голосование из-за сбоя программного обеспечения, который затруднил возможность сканирования бюллетеней. Об этом сообщает CNN.

«Избирательная комиссия округа Камбрия рано утром узнала, что сбой программного обеспечения в электронной системе голосования не позволил избирателям просканировать свои бюллетени. Поэтому было решено подать постановление о продлении голосования в этом округе», — сообщили в управлении комиссаров округа.

Также в заявлении подчеркнули, что, несмотря на технические неполадки, все заполненные избирателями бюллетени будут приняты и подсчитаны, а все конфиденциальные данные — защищены.

Ранее кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс проголосовал на президентских выборах США в своем родном штате Огайо, в городе Цинциннати.