В США сообщили о возможном ультиматуме Трампа Путину и Зеленскому

Hill: Трамп может закончить конфликт на Украине ультиматумом Путину и Зеленскому

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп может завершить украинский конфликт с помощью ультиматума главам Украины и России Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину. Об этом говорится в статье The Hill.

Отмечается, что в случае победы на выборах бывший глава Белого дома способен вынудить Зеленского согласиться на переговоры. Политик может использовать в качестве рычага давления помощь со стороны Соединенных Штатов. Также Трамп может пригрозить Москве расширением поддержки Киева и «разрушительной экономической войной», пишет автор статьи.

По данным издания, такие меры могут оказаться эффективными, так как положение как Украины, так и России близко к «цугцвангу», когда любой ход ведет к ухудшению их позиций.

Ранее Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский несет личную ответственность за начало конфликта с Россией. По его словам, глава Украины «никогда не должен был позволить этому начаться». При этом он добавил, что это «не означает, что он не хочет помочь Украине». Трамп также назвал Зеленского величайшим продавцом.