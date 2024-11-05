В Тбилиси прокомментировали предстоящую работу парламента Грузии

Папуашвили: парламент Грузии начнет работать, даже если президент не созовет его

В Грузии парламент начнет работать, даже если президент республики Саломе Зурабишвили не созовет его. Об этом заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили, передает РИА Новости.

Он напомнил, что в соответствии с конституцией Грузии парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации Центральной избирательной комиссией (ЦИК) итогового протокола. Папуашвили подчеркнул, что приглашение от главы государства в данном вопросе является формальностью.

«Если президент пойдет на саботаж и не созовет парламент, парламент самостоятельно обязан собраться. Другого объяснения не существует», — добавил спикер парламента.

Ранее политолог Геворг Мирзоян заявлял, что Зурабишвили может помешать парламенту Грузии начать работу нового созыва, если не подпишет соответствующий декрет. Он также выразил мнение, что если данное ограничение удастся обойти, то правящая партия «Грузинская мечта» сможет организовать работу парламента без участия оппозиционных партий.