Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:18, 28 октября 2024Бывший СССР

Политолог рассказал о способности президента Грузии помешать парламенту

Политолог Мирзоян: Зурабишвили способна помешать парламенту Грузии начать работу

Фото: Nicolo Vincenzo Malvestuto / Getty Images

Президент Грузии Саломе Зурабишвили способна помешать парламенту начать работу нового созыва, не подписав соответствующий декрет. Об этом рассказал в беседе с «Абзацем» политолог Геворг Мирзоян.

«Согласно грузинскому законодательству, должен быть декрет президента о начале работы парламента. Вот это проблема. Я не уверен, сможет ли власть обойти это юридически», — приводятся в публикации слова эксперта.

Он добавил, что, если ограничение удастся обойти, «Грузинская мечта» сможет организовать работу парламента без участия оппозиционных партий, бойкотировавших результаты выборов.

Ранее Зурабишвили заявила, что прошедшие выборы в грузинский парламент были якобы сфальсифицированы при прямом участии Москвы. Она отказалась признать легитимность голосования, заявив о «тотальной краже голосов».

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Значительная эскалация». В НАТО утверждают, что войска Северной Кореи уже развернуты в Курской области

      Украина вновь попыталась атаковать Липецкую область

      Россиянам рассказали о грядущем подорожании электроники и бытовой техники

      На одном из ликвидированных под Брянском диверсантов нашли татуировку десанта США

      Минспорт предложил заплатить завоевавшим серебро ОИ-2024 российским теннисисткам

      Блогерша Лерчек в слезах и с матом пожаловалась на тараканов в трусах

      Врач предупредил о вреде вейпов даже после первой затяжки

      Соединенным Штатам предсказали рост инфляции после выборов

      Apple представила новые компьютеры iMac

      49-летняя Анджелина Джоли в новом образе появилась на показе фильма

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше