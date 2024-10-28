Политолог рассказал о способности президента Грузии помешать парламенту

Политолог Мирзоян: Зурабишвили способна помешать парламенту Грузии начать работу

Президент Грузии Саломе Зурабишвили способна помешать парламенту начать работу нового созыва, не подписав соответствующий декрет. Об этом рассказал в беседе с «Абзацем» политолог Геворг Мирзоян.

«Согласно грузинскому законодательству, должен быть декрет президента о начале работы парламента. Вот это проблема. Я не уверен, сможет ли власть обойти это юридически», — приводятся в публикации слова эксперта.

Он добавил, что, если ограничение удастся обойти, «Грузинская мечта» сможет организовать работу парламента без участия оппозиционных партий, бойкотировавших результаты выборов.

Ранее Зурабишвили заявила, что прошедшие выборы в грузинский парламент были якобы сфальсифицированы при прямом участии Москвы. Она отказалась признать легитимность голосования, заявив о «тотальной краже голосов».