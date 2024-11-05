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08:00, 5 ноября 2024Мир

В Вашингтоне владельцы ресторанов начали ставить на витринах щиты

Хозяева ресторанов в Вашингтоне перед выборами начали ставить на витринах щиты
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alex Brandon / AP

Владельцы ресторанов быстрого питания в центре Вашингтона, опасаясь возможных беспорядков, решили закрывать витрины досками в преддверии президентских выборов. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Так, рестораны Panera и Potbelly на улицах, прилегающих к Белому дому, закрывают свои витрины деревянными щитами, опасаясь беспорядков. Однако не все заведения и магазины на этих улицах приняли такое решение.

Как передает корреспондент агентства, на улицах рядом с Белым домом население занимается своими делами, никакого напряжения не ощущается. Лишь две женщины, продающие сувениры, связанные с Камалой Харрис и Дональдом Трампом, напоминают об предстоящем событии.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что выборы президента Соединенных Штатов станут судьбоносными для всего человечества. Они принесут мир или переход к третьей мировой войне. Очередные всеобщие выборы в США пройдут 5 ноября. За пост главы государства на них будут бороться Дональд Трамп и Камала Харрис.

За день до президентских выборов в США Трамп и Харрис имеют равные шансы на победу. Результаты финального опроса сообщил телеканал NBC. Так, политики идут вровень, их поддерживают по 49 процентов зарегистрированных избирателей. Социолог Билл Макинтурфф считает, что равенство сил между Трампом и Харрис, которое сохраняется второй месяц подряд, демонстрирует сильное разделение в американском обществе.

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