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15:24, 5 ноября 2024Забота о себе

Вирусолог рассказал о влиянии коронавируса на мышление

Вирусолог Аграновский: после коронавируса может снизиться скорость мышления
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pxhere

Снижение когнитивных способностей может стать одним из последствий перенесенной коронавирусной инфекции, рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. О влиянии коронавируса на мышление он рассказал в беседе с aif.ru.

Он подчеркнул, что у инфекционных болезней не бывает безобидных последствий. При вирусном заболевании, продолжил Аграновский, органы и системы организма оказываются под долговременным ударом.

«Последствия в той или иной степени [человек] ощутит, вплоть до ухудшения когнитивных способностей, то есть может снизиться скорость мышления», — заключил Аграновский.

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