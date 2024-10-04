Названы основные симптомы неизлечимого африканского вируса и меры защиты от него

Несмотря на то что летальность вируса Марбург составляет от 25 до 80 процентов, он не передается так быстро, как коронавирус, объяснила завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова. В беседе с Общественной Службой Новостей она перечислила основные симптомы этого неизлечимого африканского вируса и меры защиты от него.
Одним из главных симптомов заражения вирусом Марбург Малинникова назвала высокую температуру, которая держится от двух недель и более. При этом, по ее словам, инфекция поражает все внутренние органы и системы организма. Прежде всего страдает желудочно-кишечный тракт: появляются диарея и рвота, затем развивается геморрагический синдром и нарушение циркуляции крови, в результате чего возникает некроз тканей, рассказала эксперт.
Малинникова указала, что вакцины от вируса Марбурга пока нет, поэтому важно придерживаться простых мер профилактики. При выезде в другие страны, особенно африканские, вирусолог рекомендовала строго следить за чистотой рук, пить только качественную воду, не участвовать в похоронных процессиях и не подходить к больным людям. Если же по возвращении из другой страны страны у человека поднялась температура, ему надо как можно скорее обратиться к врачу, добавила она.
Ранее глава Роспотребнадзора (РПН) Анна Попова заявила, что распространения в России лихорадки, вызванной неизлечимым африканским вирусом Марбург, не произойдет. По словам Поповой, вирус может быть завезен в Россию, но риска его распространения по стране нет.