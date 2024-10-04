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11:43, 4 октября 2024Россия

Риск распространения в России неизлечимого африканского вируса оценили

Глава РПН Попова: распространения лихорадки Марбург в России не произойдет

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Распространения в России лихорадки, вызванной неизлечимым африканским вирусом Марбург, не произойдет. Это следует из слов главы Роспотребнадзора (РПН) Анны Поповой, ее заявление приводит ТАСС.

По словам Поповой, вирус может быть завезен в Россию, но риска распространения по стране нет.

«Завоз, безусловно, всегда может быть любого заболевания. Для этого мы делаем все, чтобы это не случилось. Но распространение в Российской Федерации гарантированного не произойдет, вот это я вам могу обещать», — оценила ситуацию с вирусом глава РПН.

Лихорадка Марбург — острое зоонозное вирусное заболевание, характеризующееся тяжелым течением, высокой летальностью, геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. В Роспотребнадзоре уточняли, что специального противовирусного лечения или вакцины не существует.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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