Риск распространения в России неизлечимого африканского вируса оценили

Распространения в России лихорадки, вызванной неизлечимым африканским вирусом Марбург, не произойдет. Это следует из слов главы Роспотребнадзора (РПН) Анны Поповой, ее заявление приводит ТАСС.
По словам Поповой, вирус может быть завезен в Россию, но риска распространения по стране нет.
«Завоз, безусловно, всегда может быть любого заболевания. Для этого мы делаем все, чтобы это не случилось. Но распространение в Российской Федерации гарантированного не произойдет, вот это я вам могу обещать», — оценила ситуацию с вирусом глава РПН.
Лихорадка Марбург — острое зоонозное вирусное заболевание, характеризующееся тяжелым течением, высокой летальностью, геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. В Роспотребнадзоре уточняли, что специального противовирусного лечения или вакцины не существует.