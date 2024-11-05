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04:37, 5 ноября 2024Мир

Во Франции предупредили о манипуляциях на выборах в США

Филиппо: на выборах возможны манипуляции, чтобы не допустить победы Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что на предстоящих президентских выборах в США возможны манипуляции, чтобы не допустить победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

«В 2020 году мы столкнулись с махинациями, и они могут произойти и сейчас со стороны глубинного государства и лагеря Камалы Харрис», — подчеркнул он.

По его словам, Европейский союз (ЕС) и Франция поддерживают кандидатуру вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис. «Система, продвигающая войну, на стороне Камалы Харрис, это очевидно, в то время как поддержка патриотизма и суверенитета нации — на стороне Трампа», — сказал политик.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп продолжил лидировать во всех колеблющихся штатах. Согласно результатам опроса исследовательской компании AtlasIntel, бывший глава Белого дома лидирует в Северной Каролине, Джорджии, Аризоне, Неваде, Висконсине, Мичигане и Пенсильвании.

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