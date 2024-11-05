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21:52, 5 ноября 2024Мир

Захарова обвинила генсека ООН в двойных стандартах

Захарова назвала двойными стандартами беспокойство Гутерриша о военных КНДР в РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Sefa Karacan / Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обеспокоенность генсека ООН Антониу Гутерриша информацией СМИ о военных КНДР в России воспринимается как проявление двойных стандартов. Ее слова опубликованы на сайте ведомства.

Захарова отметила, что беспокойство ООН интернационализацией кризиса на Украине через десять лет после его начала вызывает удивление. По ее мнению, Гутерриш часто упоминает «неконсенсусные резолюции Генассамблеи ООН по Украине», при этом не комментируя принятые консенсусом ранее документы.

«Беспокоиться надо было намного раньше, когда Вашингтон при содействии ЕС срежиссировал антиконституционный госпереворот в Киеве в феврале 2014 года. Тогда именно вмешательство стран Запада породило на Украине кризис, о необходимости завершения которого они теперь лицемерно заявляют», — отметила она.

Дипломат призвала Гутерриша и руководство ООН использовать принципы объективности и беспристрастности в своей работе. В частности, она указала на статью 100 Устава ООН.

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