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15:56, 5 ноября 2024Культура

Желание Шнурова вернуться на сцену объяснили

Психолог Солдатенкова заявила, что Шнуров преодолел кризис среднего возраста
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)
Сергей Шнуров

Сергей Шнуров. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров хочет вернуться на сцену из-за эмоционального состояни. Об этом психолог Алина Солдатенкова рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

«Шнурову сейчас 51 год. Вероятно, он преодолел кризис среднего возраста. Теперь же, набравшись сил во время размеренной и уединенной семейной жизни, он, вероятно, вспомнил свое "я" и решил вернуться на сцену», — предположила эксперт.

Ранее продюсер и шоумен Сергей Дворцов оценил кандидатуру российской рэперши Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка, на роль солистки группы «Ленинград».

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