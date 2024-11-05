Желание Шнурова вернуться на сцену объяснили

Психолог Солдатенкова заявила, что Шнуров преодолел кризис среднего возраста

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров хочет вернуться на сцену из-за эмоционального состояни. Об этом психолог Алина Солдатенкова рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

«Шнурову сейчас 51 год. Вероятно, он преодолел кризис среднего возраста. Теперь же, набравшись сил во время размеренной и уединенной семейной жизни, он, вероятно, вспомнил свое "я" и решил вернуться на сцену», — предположила эксперт.

Ранее продюсер и шоумен Сергей Дворцов оценил кандидатуру российской рэперши Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка, на роль солистки группы «Ленинград».