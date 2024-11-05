Звезды «Дэдпула и Росомахи» воссоединятся в новом фильме

Райан Рейнольдс начал писать сценарий фильма, в котором сыграет с Хью Джекманом

Райан Рейнольдс напишет сценарий нового фильма ради совместной работы с Хью Джекманом и Шоном Леви после «Дэдпула и Росомахи». Об этом сообщает издание Variety.

По информации источника, картина, над которой работает Рейнольдс, не связана с киновселенной по комиксам Marvel. Детали сюжета и подробности новой ленты не сообщаются, но известно, что на написание сценария актеру потребуется около года.

С режиссером Леви Рейнольдс работал над фантастическим боевиком «Проект "Адам"» и комедией «Главный герой». Оба проекта в итоге оказались успешными.

Ранее стало известно, что сверхуспешный фильм «Дэдпул и Росомаха», в котором Рейнольдс и Джекман сыграли главные роли, собрал в прокате больше, чем картина «Страсти Христовы».