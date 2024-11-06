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09:10, 6 ноября 2024Ценности

50-летняя Виктория Бекхэм снялась в прозрачном наряде для модного журнала

Мария Винар

Фото: Starmaxinc / Newscom / Sipa USA / Legion-Media

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм снялась в откровенном наряде для журнала Harper's Bazaar. Соответствующие снимки появились на сайте модного издания.

Так, 50-летняя супруга футболиста Дэвида Бекхэма предстала в черном прозрачном боди и юбке, оформленной кружевами. При этом на размещенных кадрах видно, что она надела под изделия бюстгальтер в тон, а также примерила открытые кожаные туфли.

Известно, что все перечисленные вещи представлены для съемки из ассортимента собственного модного бренда знаменитости.

В октябре наряд Виктории Бекхэм на семейном ужине высмеяли в сети словами «забыла юбку». Тогда папарацци сняли звезду, когда она покидала с супругом и семьей ресторан в Лондоне.

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