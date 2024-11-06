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19:29, 6 ноября 2024Экономика

Активисты облили краской посольство США в Лондоне после победы Трампа

Экоактивисты облили краской посольство США в Лондоне после победы Трампа
Александра Качан (Редактор)

Фото: Mina Kim / Reuters

Активисты экологического движения Just Stop Oil облили оранжевой краской здание посольства США в Лондоне после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом представители организации рассказали в соцсети X.

Экоактивисты заявили, что победа Трампа приближает мир к климатической катастрофе и подвергает риску жизни людей во всем мире. По словам борцов за природу, единственным победителем на выборах стала «корпоративная власть», которая поддерживает интересы нефтяной отрасли и ставит их в приоритет, не считаясь с благополучием простых граждан.

«Пока демократия находится в плену у корпоративных интересов и миллиардеров, она не сможет принести изменения, о которых умоляют люди. В такой ситуации фальшивые популисты вроде Трампа продолжат эксплуатировать всеобщее недовольство», — написали представители Just Stop Oil.

Ранее участники Just Stop Oil облили супом две картины «Подсолнухи» Ван Гога в Лондонской национальной галерее. Акция прошла через час после того, как суд приговорил к лишению свободы экоактивисток, обливших супом картину «Подсолнухи» в 2022 году.

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