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17:00, 6 ноября 2024Бывший СССР

Алиев поздравил Трампа с победой на выборах

Президент Азербайджана Алиев поздравил Трампа с победой на выборах
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)
Ильхам Алиев

Ильхам Алиев. Фото: Dmitry Astakhov / Sputnik / Pool / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Дональда Трампа с победой на выборах главы государства в США. Об этом пишет РИА Новости.

В письме глава Азербайджана подчеркнул, что Трамп в первый срок президентства уделял большое внимание отношениям между Азербайджаном и США. Алиев также отметил сотрудничество с Вашингтоном в сфере безопасности и борьбы с терроризмом.

Ранее Трампа поздравил другой лидер республики бывшего СССР — Кыргызстана — Садsh Жапаров. Он пообещал приложить усилия для развития сотрудничества Бишкека и Вашингтона.

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