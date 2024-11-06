Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:53, 6 ноября 2024Бывший СССР

Президент Киргизии поздравил Трампа с победой на выборах

Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил Трампа с победой на выборах
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВыборы президента США 2024
Садыр Жапаров

Садыр Жапаров. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил Дональда Трампа с победой на выборах главы государства в США. Об этом сообщила пресс-служба главы республики, передает РИА Новости.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров поздравил Дональда Трампа с избранием на должность президента Соединенных Штатов Америки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Жапаров пообещал приложить все усилия для развития сотрудничества Бишкека и Вашингтона.

Ранее с победой на выборах Трампа поздравил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он добавил, что ждет с нетерпением совместной работы по выстраиванию отношений между Арменией и США, основанных на общих ценностях и интересах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп победил на выборах в США

      В Санкт-Петербурге решили застроить жильем территорию с памятником архитектуры

      США уличили в желании установить господство над Европой

      Россиянам посоветовали по возможности покупать биткоины

      В России оценили последствия снятия запрета на метанол в «незамерзайке»

      Необходимость покупки новой консоли PlayStation оценили

      Валюта одной страны обвалилась на фоне избрания Трампа президентом США

      Нашедшие первого официально работающего кота в России получили 170 тысяч рублей

      В МИД России высказались о будущем сотрудничестве с Трампом

      Внешний вид 78-летней певицы Шер раскритиковали в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше