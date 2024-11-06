Президент Киргизии поздравил Трампа с победой на выборах

Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил Трампа с победой на выборах

Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил Дональда Трампа с победой на выборах главы государства в США. Об этом сообщила пресс-служба главы республики, передает РИА Новости.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров поздравил Дональда Трампа с избранием на должность президента Соединенных Штатов Америки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Жапаров пообещал приложить все усилия для развития сотрудничества Бишкека и Вашингтона.

Ранее с победой на выборах Трампа поздравил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он добавил, что ждет с нетерпением совместной работы по выстраиванию отношений между Арменией и США, основанных на общих ценностях и интересах.