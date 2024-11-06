В ЕС рассказали об опасном последствии импорта американского СПГ

В ЕП заявили, что американский СПГ негативно сказывается на экологии ЕС

Член Европарламента (ЕП) от Италии Дарио Тамбуррано заявил, что импорт американского сжиженного природного газа (СПГ) негативно сказывается на экологии Евросоюза (ЕС). Об опасных последствиях использования энергоносителя из США депутат рассказал в своем обращении к Еврокомиссии (ЕК). Текст соответствующего письма изучила «Лента.ру».

«Выбросы CO2-эквивалента при транспортировке сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу на 28 процентов превышают выбросы углерода, поскольку метан выделяется в атмосферу на протяжении всего жизненного цикла СПГ. Что еще хуже, почти весь американский СПГ — это сланцевый газ», — пишет член ЕП.

Кроме того, он напомнил, что ЕС является крупнейшим в мире импортером СПГ.

ЕС импортирует 14 056 пДж газа (данные за 2022 год); на долю американского СПГ приходится 20 процентов этого объема. В результате при использовании СПГ происходит выброс примерно на 450 тысяч тонн CO2-эквивалента, что больше, чем при использовании газа из других стран. (...) Транспортировка СПГ приводит к увеличению выбросов CO2 в десять раз по сравнению с трубопроводным газом Дарио Тамбуррано член Европарламента от Италии

В связи с этим он спрашивает о том, как закупки СПГ соотносятся с планами Еврокомиссии по снижению выброса парниковых газов. «Считает ли комиссия, что для выполнения обязательств по декарбонизации она должна приложить все усилия, чтобы ЕС мог отказаться от СПГ (в частности, от сланцевого газа)?» — интересуется Тамбуррано.

Ранее статистическая служба США сообщила, что Вашингтон вновь столкнулся с падением доходов от экспорта сжиженного природного газа в Европейский союз. По данным службы, США в августе 2024 года смогли заработать на продаже энергоносителя в ЕС минимальную с осени 2021 года сумму.